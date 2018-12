Schock für Inter! Rapid-Gegner hat „Ninja“-Problem

In den Weihnachtstagen schaffte es der launische belgische Fußballkünstler auch mit einem richtigen Krimi in die Schlagzeilen: Ein abgehörtes Telefonat könnte ihm nun zum Verhängnis werden. Auf mehreren Instagram-Accounts geht eine Tonaufnahme herum, an der angeblich Nainggolan persönlich zu hören ist. Es soll mit einem Unbekannten gesprochen haben und dabei brenzlige Details über seine Situation bei Inter und über seine Zukunft verraten haben.