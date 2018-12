Zirngast: „Schönstes Weihnachtsgeschenk“

Der im September in der Türkei festgenommene, und am Dienstag unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzte, österreichische Journalist und Student Max Zirngast, hat seine Entlassung als „schönes Weihnachtsgeschenk“ bezeichnet. „Die Haftbedingungen waren nicht so schlecht“, meinte er in einem Interview mit dem ORF-Radio. Der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation sei „lächerlich“, so Zirngast (29). Er sei nie Mitglied der fraglichen Organisation gewesen und es gebe keinen Beweis für deren Existenz.