Der Fall Relotius und was wir daraus lernen können

Teurer Kollateralschaden: Fake-News-Rufer fühlen sich bestätigt

Das Tragische am Fall Relotius ist, dass sich „Fake News“-Rufer einmal mehr bestätigt fühlen. Die journalistische Eitelkeit eines Einzelnen hat mit einem Schlag eine ganze, demokratiepolitisch so wichtige Branche in Verruf gebracht. Das ist ein verheerender Kollateralschaden, der nur durch ein sensibilisiertes Umdenken - auch hierzulande - zu tilgen ist. Die Ansprüche an den Journalismus sollten heißen: Fakten statt Haltung. Recherche statt Selbstgefälligkeit. Und mehr Respekt. Vor allem dem mündigen Leser gegenüber.