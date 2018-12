„Helene Fischer Show“ fand ohne ihren Neuen statt

Auf seinen Auftritt haben am Dienstag sicher viele Zuschauer gewartet. Wie auch in den Jahren zuvor war die Sängerin am ersten Weihnachtsfeiertag mit ihrer eigenen spektakulären Show im Fernsehen zu sehen. Akrobatik-Einlagen und internationale Mega-Stars inklusive - aber was viele Zuschauer in diesem Jahr besonders interessierte, war Helenes neuer Freund Thomas Seitel. Immerhin wurde die Show bereits Anfang Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet, noch bevor die Trennung von Florian Silbereisen (37) und ihre neue Beziehung bekannt wurde.