Trotz Trump-Telefonat: Kind glaubt an Santa Claus

Dass Donald Trump ihren Glauben an den Weihnachtsmann ausgerechnet am Heiligen Abend als „grenzwertig“ bezeichnet hatte, hat ein siebenjähriges Mädchen in den USA zwar leicht irritiert - ihr Bekenntnis zu dem bärtigen alten Mann vom Nordpol erschüttern konnte das international für Schlagzeilen sorgende Telefonat mit dem US-Präsidenten jedoch nicht, wie Collman Lloyd aus Lexington im US-Staat South Carolina am Dienstag verriet.