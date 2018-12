PSG-Star trollt Mbappe während Pokalpräsentation

Duch seine Spielzüge fiel er in der letzten Zeit nicht sehr oft auf, also versucht es Marco Verratti mit einem Scherz: Denn der Moment würde eigentlich Kylian Mbappé gehören, doch der Italiener stellt sich selbtst in den Mittelpunkt: Der 20-jährige Superstar Mbappe wurde zum weltbesten U-21-Spieler des Jahres gekürt. Vor dem Heimspiel gegen Nantes wollte er seine Trophäe den PSG-Fans zu Hause im Pariser Prinzenpark präsentieren, doch Verratti gab ihm ein „Gurkerl“ und stahl ihm damit die Show (im Video).