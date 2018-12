Rückzug aus Kommission: Japan will Wale jagen

„Reiche Walfang-Kultur unseres Landes an nächste Generation weitergeben“

Japan macht daraus kein Geheimnis und erklärt, der Walfang sei ein wichtiger Teil seiner Kultur. Regierungssprecher Suga sagte am Mittwoch, mit dem Austritt aus der IWC könnten japanische Walfänger die „reiche Walfang-Kultur unseres Landes an die nächste Generation weitergeben“.