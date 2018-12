Von Bremse abgerutscht: Mann überfuhr seine Frau

Zuerst gegen Pkw, dann gegen Frau

Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung, touchierte erst ein abgestelltes Auto und erfasste in Folge die Frau, welche aufgrund der Anprallwucht über eine Parkplatzbegrenzungsmauer auf eine unterhalb des Parkplatzes befindliche Wiesenböschung geschleudert wurde. Anschließend stürzte der Lenker mit seinem Wagen ebenso über die Wiese ab und kam nach 30 Metern zum Stillstand. Die Frau wurde erheblich verletzt und nach Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht. Der Lenker des Fahrzeuges blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand enormer Sachschaden.