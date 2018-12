Ronaldo rettet Weihnachtsfrieden bei Juventus!

Juventus ging durch ein kurioses Eigentor von Berat Djimsiti schon in der zweiten Minute in Führung. Der Kolumbianer Duvan Zapata (24., 56.), der nun die vergangenen acht Treffer für Bergamo erzielt hat, sorgte für die Wende. Drei Minuten vor Atalantas Führung sah Juves Rodrigo Bentancur die Gelb-Rote Karte. Ronaldo, der erstmals seit seinem Wechsel von Real Madrid im Sommer nicht in der Startelf aufschien, bescherte den Gästen in numerischer Unterlegenheit zumindest noch einen Punkt. Leonardo Bonucci traf in der Nachspielzeit sogar noch einmal für den Meister, allerdings aus Abseitsposition.