Klopp jubelt mit Liverpool, Pep patzt mit ManCity!

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp meinte: „Es wird ein Rennen bis zum letzten Tag. Wir sind in diesem Rennen drin und das ist wichtig. Wir bauen uns eine Basis für den Rest der Saison auf, die Basis aus der Hinrunde ist offensichtlich eine gute.“ Sein Team empfängt am 29. Dezember zum Rückrunden-Auftakt Arsenal, am 3. Jänner tritt es bei Manchester City an.