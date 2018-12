Brand in Wohnhaus: Spziergänger schlug Alarm

Am Christtag gegen 9.30 Uhr bemerkte ein Spaziergänger, dass im 2. Stock eines Wohnhauses in St. Johann offenbar ein Brand ausgebrochen war. Die zwei Personen, welche sich im ersten Stock des Gebäudes aufhielten, bemerkten den Brand vorerst nicht. Sie konnten in er Folge von der Feuerwehr unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Bei der Brandursache handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Hitzestau in einem Ofen. Es kamen keine Personen zu Schaden, der Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.