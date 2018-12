Antisemitismus-Vorwürfe gegen die „Gelbwesten“

Kein Weihnachtsfrieden in Frankreich: Auch während der Feiertage gehen in zahlreichen Teilen des Landes die „Gelbwesten“-Proteste weiter - wenn auch die Zahl der Teilnehmer sinkt. Während die Regierung in Paris nach den wochenlangen Aufständen nun eine „Rückkehr zur Ordnung“ fordert, sieht sich die von einer breiten Bevölkerungsschicht getragene Bewegung gegen die sozialen Missstände nun mit Antisemtisimus-Vorwürfen konfrontiert. So verurteilte der Dachverband der jüdischen Organisationen in Frankreich Gewalt gegen jüdische Mitbürger durch Personen in gelben Westen.