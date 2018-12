LeBron träumt von gemeinsamer NBA-Zeit mit Sohn!

Der 14 Jahre alte James Jr. gilt als großes Talent und könnte ähnlich wie sein Vater früh den Sprung in die NBA schaffen. „King“ James kam 2003 mit 19 Jahren in die Liga und besitzt in Los Angeles noch einen Vertrag bis 2022.„Ich werde ihm diesen Druck nicht machen. Aber ich glaube daran, wenn er so weitermacht und diesen Weg weitergeht, hat er eine sehr, sehr gute Chance“, sagte James zu den Karrierechancen seines ältesten Sohnes.