Tsunami: Massenpanik in Dorf nach Falschmeldung

Nach dem verheerenden Tsunami in Indonesien mit Hunderten Toten hat das Gerücht einer weiteren Flutwelle am Dienstag in einem Dorf am Meer eine Massenpanik ausgelöst. Hunderte Dorfbewohner, teilweise mit ihren Kindern auf den Armen, flüchteten als das Wasser anstieg. „Rennt in die Berge!“, schrien die verzweifelten Menschen.