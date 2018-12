Kate und Meghan lächeln Zoff-Gerüchte weg

Was wirklich hinter dem mutmaßlichen Konkurrenzkampf der beiden royalen Ladys steckt, wissen Kate und Meghan wohl selbst am besten. Doch in der Vergangenheit waren die Spannungen zwischen den beiden durchauch auch für Beobachter spürbar. Am Dienstagmorgen bei der Christtag-Messe gaben sich die beiden jedenfalls größte Mühe, Harmonie auszustrahlen. Kate und Meghan lächelten tapfer, während sie neben ihren Ehemännern Prinzi William und Prinz Harry an zahlreichen Fans der Royals Richtung Kirche schritten.