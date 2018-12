Privatisiert Trump nun Kampf gegen die Taliban?

Offenbar kommt es nicht nur in Syrien, sondern auch in Afghanistan zu einem Rückzug der US-Armee. Nach der offiziellen Ankündigung zu Syrien, geistern in US-Medien seit Tagen auch Meldungen herum, wonach das afghanische US-Kontingent auf ungefähr die Hälfte reduziert werden soll. Eine offizielle Bestätigung steht hier noch aus. Allerdings versprach US-Präsident Donald Trump bereits während seines Wahlkampfs, dass er die Soldaten zurückholen werde. Mit dem zurückgetretenen Verteidigungsminister James Mattis hat das Pentagon auch einen wichtigen Fürsprecher für eine starke militärische Präsenz sowohl in Syrien als auch in Afghanistan verloren. Dafür könnte der ehemalige Chef der Söldnerfirma Blackwater, Erik Prince, nun an Einfluss in Trumps Kabinett gewonnen haben. Seine „Privatisierung des Afghanistankrieges“ scheint Formen anzunehmen.