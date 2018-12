Wildpinkler (23) verschwand im Wald - Suchaktion

Weil er dringend seine Blase entleeren musste und daraufhin im Wald verschwand, hat ein 23-Jähriger in der Nacht auf den Christtag in Oberösterreich eine große Suchaktion, an der unter anderem 14 Hunde beteiligt waren, ausgelöst. Der Vermisste wurde zwar nicht gefunden, meldete sich aber kurz darauf selbst.