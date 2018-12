25. Todesfall: Polizei ermittelt nach Drogen-Party

In der Wohnung, in der der tote Mann gefunden worden ist, dürften auch andere Personen gewesen sein. Wie berichtet, hat ja ein Mitbewohner einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen in „gesundheitlich bedenklichem Zustand“ gefunden. Der 18-Jährige ist noch in der Wohnung verstorben, der 17-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr.