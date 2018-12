Journalist Max Zirngast auf freien Fuß gesetzt

Nach drei Monaten im Gefängnis und einer weiteren Nacht in Polizeigewahrsam ist der österreichische Journalist Max Zirngast in der Türkei nun endlich auf freien Fuß gesetzt worden. Zirngast war in der Nacht auf Dienstag aus der Haft entlassen, allerdings wegen eines fehlenden Dokumentes der Migrationsbehörde noch eine weitere Nacht in Polizeigewahrsam festgehalten worden. Die Freilassung erfolgte allerdings unter Auflagen: Zirngast darf die Türkei nicht verlassen und muss sich wöchentlich bei der Polizei melden.