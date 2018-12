Nilpferd-Asteroid rast an der Erde vorbei

Der Himmels-Hippo wurde wegen seiner gigantischen Größe zunächst als potentiell gefährlich eingestuft. Die NASA geht aber davon aus, dass er in naher Zukunft keine Bedrohung darstellen werde. Am 24. Dezember brachte ihn seine Umlaufbahn immerhin 2,8 Millionen Kilometer nah an die Erde heran.