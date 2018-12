„Last Christmas“-Sänger bleibt uns in Erinnerung

30 Jahre Karriere

In seiner mehr als 30-jährigen Karriere verkaufte George Michael fast 100 Millionen Alben. Unter den vielen Hits des Popsängers im Duo mit Andrew Ridgeley als Wham! in den 80er Jahren sind neben „Last Christmas“ auch Ohrwürmer wie „Wake Me Up Before You Go-Go“. In den späten 80ern und 90ern wurde Michael als Solokünstler immer mehr als Sexsymbol vermarktet - weitere Hits hießen denn auch „I Want Your Sex“ und „Fastlove“.