Tiefgarage überflutet: Über 80.000 Liter Wasser

Überflutung in Bad Ischl: 80.000 Liter Wasser drangen am Nachmittag des Heiligen Abends aufgrund des Starkregens in eine Tiefgarage ein! Eigentlich sollte bei so großen Mengen eine Pumpe automatisch das Wasser abpumpen - diese funktionierte jedoch, vermutlich wegen eines technischen Defekts, nicht.