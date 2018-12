Lackner: „Ich will eine Brücke nach Rom sein“

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner will als Apostolischer Visitator für die Diözese Gurk-Klagenfurt „eine Brücke nach Rom sein“. Lackner meinte am Heiligen Abend in einem Interview während der „Licht ins Dunkel“-TV-Sendung des ORF-Landesstudios Salzburg, seine erste Aufgabe sei „zu hören, wie es den Menschen und Verantwortlichen in der Kirche dort geht“. Er wolle „ein Sprachrohr nach Rom sein für diese Menschen“, wisse allerdings auch, „Wahrheit muss errungen werden“.