„Dass du an Santa Claus glaubst, ist grenzwertig“

Ausgerechnet am Heiligen Abend hat US-Präsident Donald Trump die Existenz des Weihnachtsmanns infrage gestellt - und den Glauben eines siebenjährigen Buben an Santa Claus in diesem Alter als „grenzwertig“ bezeichnet. Trump nahm am Montagabend im Weißen Haus zusammen mit seiner Frau Melania Telefonate von Kindern entgegen, die sich nach dem aktuellen Standort des Weihnachtsmanns erkundigen - eine Tradition in den USA.