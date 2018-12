Spacey reagiert mit bizarrem Video auf Anklage

US-Schauspieler Kevin Spacey (59) muss sich wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft im US-Staat Massachusetts am Montag (Ortszeit) mitteilte, soll Spacey am 7. Jänner dem Haftrichter im Bezirk Nantucket vorgeführt werden. Am gleichen Tag brach Spacey sein langes öffentliches Schweigen und meldete sich auf Twitter und YouTube mit einem bizarren Video zu Wort. In dem dreiminütigen Auftritt mimt der frühere „House of Cards“-Star seine TV-Figur, den skrupellosen Politiker Frank Underwood, der offenbar auf Vorwürfe gegen sich reagiert.