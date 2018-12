Skifahrer am Heiligen Abend dem Tod entronnen

Am Heiligen Abend befand sich ein Tirol lebender Holländer (48) mit seiner Familie (seine Frau und zwei Kindef) zum Skifahren in der Axamer Lizum. Gegen 14.20 Uhr entschloss er sich, gemeinsam mit seinem Sohn vom „Hoadl“ die markierte Piste Nr. 1 zu verlassen und in den freien Skiraum einzufahren. Nachdem der Sohn den Hang befahren hatte und wieder auf die markierte Piste zurückfuhr, löste sich beim Einfahren des 48-Jährigen ein Schneebrett, welches den Skifahrer rund 100 Meter lang an der Oberfläche mitführte und zuletzt vollständig verschüttete.