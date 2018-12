In Türkei inhaftierter Max Zirngast wieder frei!

Der seit September in der Türkei inhaftierte österreichische Journalist Max Zirngast ist in der Nacht auf Dienstag aus der Haft entlassen worden. Allerdings hatte man ihn vom Gefängnis in Ankara noch über Nacht in die Ausländerbehörde in der Nähe von Sincan überführt - eine letzte Bescheinigung des Migrationsamts fehlte, berichteten Unterstützer auf Twitter. Zuvor hatte ihn allerdings seine Familie endlich in die Arme schließen können. Zirngast war wegen Terrorverdachts festgenommen worden und seitdem in Haft gesessen. Stundenlang hatten seine Familie und Freunde vor dem Gefängnis nahe Ankara ausgeharrt und die Freilassung des Journalisten erwartet. Er kommt allerdings unter Auflagen frei: Zirngast darf die Türkei nicht verlassen und muss sich einmal pro Woche bei der Polizei melden.