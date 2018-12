Rumänin lockte Innviertler Tausende Euro heraus

Die 32-jährige Frau hatte dem Pensionisten (68) bei mehreren Treffen in Ried im Innkreis eine Notlage vorgegaukelt. Die Rumänin behauptete, in Scheidung zu leben und daher keine Unterkunft mehr für sich und ihre zwölfjährige Tochter zu haben. Das gutmütige Opfer versprach ihr zu helfen. Der Innviertler hob in mehreren Raten alles Geld von seinem Konto und einem Sparbuch ab.