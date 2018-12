Altachs Aigner hat nur einen Wunsch ans Christkind

Drohendes Karriereende

Die Tage bis zur Rückkehr ins Ländle gehören also so richtig der Familie. Trotz aller Beschaulichkeit kreisen Hannes’ Gedanken um die eigene Zukunft und das drohende Karriereende. Seit Monaten herrscht Ungewissheit, musste Aigner in der Bundesliga passen. Aufgrund der Schädigung des Sehnervs war an Fußball nicht zu denken, auch das Training verlief dosiert und ganz ohne Zweikämpfe.