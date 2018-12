„Hilferufe“ der Hebammen im Linzer Uniklinikum

„OÖ-Krone“: Personalmangel gibt es ja überall in den Spitälern.

Oppelt: Ja, das haben sie überall. Wir in meiner Abteilung sind auch knapp besetzt mit Ärzten. Aber wir schaffen das und wir sind auch in guten Gesprächen mit der kollegialen Führung.Wir haben am Wochenende einen zweiten Assistenzarzt dazugegeben, damit wir alles besser abfedern können.