Mafia-Fehde: Verletzter (23) in Auslieferungshaft

Drei Tage nach dem Mafia-Mord in der Wiener Innenstadt ist über den 23 Jahren alten Montenegriner, der den Anschlag schwer verletzt überlebt hatte, die Auslieferungshaft verhängt worden. Der junge Mann war am Freitagnachmittag von mehreren Projektilen getroffen worden, erlitt einen Streifschuss am Kopf und mehrere Treffer in den Oberkörper. Für ihn klickten am Sonntag noch im Krankenhaus die Handschellen, er wurde seither im Spital streng bewacht.