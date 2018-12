LASK: Ein Weihnachtswunder ohne Ablaufdatum!

„Reservier zwei Hotelzimmer“

In der Eile war aber übersehen worden, dass die Banketträume des Hotels am 24. nicht offen sind - der „Gipfel“ musste aber aus Formalgründen an der angegebenen Adresse stattfinden. Also versuchte der heuer als Landes-Vize abgedankte Michael Strugl diesbezüglich Spitz-Chef Walter Scherb zu erreichen. Als das aber erst recht nicht gelang, gab der heutige LASK-Präsident Siegmund Gruber, der als einziger vom damals gewählten Führungs-Trio noch im Amt ist, VIP-Club-Chef Benny Wagner die Order:„Reservier zwei Hotelzimmer!“

Die am Ende nicht benötigt wurden. Ein Bankettraum wurde geöffnet, die LASK-Freunde darin von Reichels Anwalt mit neuen Forderungen konfrontiert. Trotzdem ging alles glatt.