Ab Donnerstag bekommt das Christkind zweite Chance

Erst lag es noch liebvoll eingepackt unterm Christbaum, am Donnerstag aber ist es schon zurück im Geschäft: Am ersten Werktag nach Weihnachten bekommen das Christkind und der Handel ihre zweite Chance. Jeder Vierte tauscht Geschenke um, parallel dazu werden in den kommenden Tagen Gutscheine eingelöst!