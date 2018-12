Hochsaison der Verbrühungen in kalter Jahreszeit

Typischerweise passieren Verbrühungen in der Küche oder am Esstisch. Daher sollten Gefäße mit heißen Speisen oder Getränken nicht an den Tischrand gestellt und auf Tischtücher verzichtet werden. Auch Wasserkocher in der Küche sollten immer so weit als möglich nach hinten geschoben und die heiße Flüssigkeit dann gleich weggeschüttet werden.