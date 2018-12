Curry führte Golden State zu Sieg gegen Clippers

Für die Warriors war es der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Der Meister schob sich mit einer Saisonbilanz von 23:11 in der Western Conference auf Platz zwei. Am Christtag (Nacht auf 26. Dezember, 02.00 Uhr MEZ) kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell mit den von Superstar LeBron James angeführten Los Angeles Lakers.