Essen nicht bezahlt: Gast wurde festgenommen

Ein Mann speiste in der Nacht zum Montag in einem Lokal in Salzburg. Als es daran ging das Essen zu bezahlen, gab der 53-Jährige zu, dass er nicht zahlen kann. Weil er schon gut 50 Mal passiert ist, dass der Gast von Betrieben gemeldet wurde, wurde er festgenommen und ins Polizeigefängnis gebracht.