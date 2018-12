Bub 12 Stunden nach Tsunami aus Autowrack gerettet

„Wir sind beim Hotel Mutiara am Strand von Carita“, erzählt Reeza Herasbudi in einem Video, das er auf Instagram veröffentlichte. Hinter ihm ist ein Auto zu sehen, an dem sich Helfer zu schaffen machen. „Dieser Wagen war von einem Baum zerquetscht worden“, schildert er weiter. Als die Kamera näher ran geht, hört man ein Kind weinen. Kurz darauf hält der Mann einen kleinen weinenden Buben, Ali, in den Armen. „Du bist in Sicherheit“, sagt er demnach dem Kind, „bleib ruhig.“