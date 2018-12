Regen, Sturm, Schnee: Turbulenter Weihnachtsstart

Enorme Regenmengen gingen auf Tirol nieder, am meisten im Außerfern. In den 24 Stunden waren es in Tannheim 75 Liter pro m², in Reutte 62 Liter. Achenkirch verzeichnete 56 Liter, der Brenner nur 17 Liter und Lienz gar nur drei Liter. Begleitet wurde der Frontdurchzug von starkem Wind, der am Galzig am Arlberg mit bis zu 118 km/h tobte. Doch auch im Tal – etwa am Flughafen Innsbruck – wurden bis zu 63 km/h gemessen.