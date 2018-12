Die ersten Weihnachten: Atme weiter, kleiner Tim!

Die achte Vollnarkose

So auch Anfang Dezember. Da entdeckten die Ärzte einen Polypen an der gelaserten Stelle. Wieder ein Eingriff. Wieder Vollnarkose - die achte in Tims jungem Leben. Dann das Bangen vor der nächsten Untersuchung am 20. Dezember, der letzten vor Weihnachten. Und die brachte endlich eine gute Nachricht in dieser schweren sorgenvollen Zeit: Tim ist so weit stabil. Er darf seine erste Weihnacht daheim verbringen! Ein schöneres Christkind hätten sich Marion, Michael und Lena nicht wünschen können.