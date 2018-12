Ehefrau (51) im Streit in Badewanne ertränkt

So hatte er die 51-Jährige offenbar im Streit zunächst in der Badewanne ertränkt und ihr im Anschluss Schnittverletzungen am Arm zugefügt, um die Tat zu vertuschen. Als Motiv gab er gegenüber der Polizei Eifersucht an. Für den mutmaßlichen Täter klickten noch am Tatort die Handschellen, bei seiner Einvernahme am Heiligen Abend habe er sein Geständnis auch wiederholt, so Fürst. Der Verdächtige soll noch am Heiligen Abend in die Justizanstalt eingeliefert werden, hieß es. Die 51-Jährige ist damit das mittlerweile 44. weibliche Mordopfer in diesem Jahr in Österreich. Die Ermittlungen laufen.