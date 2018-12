„Es war damals wahrlich ein Weihnachtswunder“

In all der Hektik verbreitete sich noch am Abend aber auch eine gute Nachricht wie ein Lauffeuer. „Das Valsertal ist nur haarscharf an einer Tragödie vorbeigeschrammt!“ Denn wenige Minuten vor dem verheerenden Felssturz hatten mehrere Kinder, die mit ihren Eltern am Heimweg von der Kinder-Mette waren, die Stelle passiert. Dass diese unbeschadet blieben, ist gewissermaßen einer „Hilfe von ganz oben“ zu verdanken. „In der Kirche hatte unter all den Kindern eine gewisse Unruhe geherrscht. Der Pfarrer verzichtete deshalb auf seine Predigt“, schildert BM Ungerank und ergänzt: „Die Mette war daher fünf bis zehn Minuten früher zu Ende. Wären die Besucher um diese paar Minuten später heim gefahren, hätte es wohl eine Katastrophe gegeben. Ganze Familien hätten ausgelöscht werden können! In Anbetracht dessen war dies wahrlich ein Weihnachtswunder“