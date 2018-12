Einbrecher bedrohte Passanten mit einer Pistole

Ein Grazer war in der Nacht auf Montag zur falschen Zeit am falschen Ort: Als er gegen 3 Uhr im Bezirk Eggenberg auf ein Taxi wartete, traf er plötzlich auf einen Einbrecher, der gerade in einem Gasthof zugeschlagen hatte. Der Kriminelle zückte seine Revolver und bedrohte den Passanten.