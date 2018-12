Schnaderbeck: „Auszeichnung gibt mir viel Kraft“

In Zeiten, in denen die 27-Jährige den nächsten Rückschlag bewerkstelligt(e) - Mitte August war’s, als sich die Defensivspielerin in der Vorbereitung bei Neo-Klub Arsenal im Knie (Knorpel) verletzte. Aufgeben? Nein! „Ich habe reflektiert und versucht, nicht zu grübeln. Das Zauberwort heißt Geduld!“ So absolvierte Schnaderbeck eine Physioeinheit um die andere, sah, wie ihr Team mit neun Siegen aus zehn Partien die englische Super League anführt. „Eine echt starke, funktionierende Mannschaft, die attraktiv spielt und gut gegen den Ball arbeitet“, beobachtete Viki unter den oft 3000 Fans bei (Heim-)Spielen. „Rund zwei Drittel der Teams sind Ableger der Herren-Vereine und Arsenal zieht richtig!“