Wöber: Erst Weihnachten zur Familie dann Darts-WM

Endlich in Wien. Abschalten. Mit der Familie Weihnachten genießen. Gilt für Maxi Wöber, der am Sonntag mit Ajax in Utrecht 3:1 siegte. „War gegen ein unangenehmes, kompaktes Team wichtig, um an PSV dranzubleiben“, so der Innenverteidiger, der beim Eredivisie-Zweiten bis zur 61. Minute (leichte Oberschenkel-Probleme) spielte. Und dann nach Hause flog.