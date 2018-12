Familienstreit eskalierte: Sohn verletzt Vater

Am Sonntag gegen 17 Uhr kam es in einem Haus in Pfaffenhofen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 54-jährigen Einheimischen und seinem Sohn (20). Im Zuge der Auseinandersetzung dürfte der Sohn seinem Vater mit einem Messer eine leichte Verletzung am Kopf zugefügt haben. Auch der Sohn wies sehr leichte Verletzungen am Unterarm auf.