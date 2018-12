Trump: Erdogan wird den IS in Syrien auslöschen

„Das Dekret zu Syrien wurde unterschrieben“, sagte ein Pentagon-Sprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP, ohne weitere Details zu nennen. Trump hatte am Mittwoch überraschend den vollständigen Abzug der US-Armee aus Syrien angekündigt. Er hält den Islamischen Staat für „weitgehend besiegt“ und will die rund 2000 US-Soldaten aus Syrien deswegen abziehen.