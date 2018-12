Jugendliche schossen mit Luftdruckpistole auf Mann

Polizisten der Kriminaldienstgruppe Schärding in Oberösterreich haben nun drei junge Bosnier (17, 17, 18) ausgeforscht, die am 16. Dezember in der Innviertler Bezirksstadt mit einer Luftdruckpistole aus dem Fenster eines Pkw abwechselnd auf einen Deutschen (42) geschossen haben sollen.