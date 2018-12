Weihnachtswunder: „So etwas vergisst man nicht“

„Er konnte die Arme nicht mehr heben“

Ein Kamerad, mit Josef Sammer nebenbei auch der Kassier von Empersdorf, näherte sich dem Ertrinkenden über eine Leiter an, die auf die dünne Eisdecke gelegt wurde. „Ich habe ihm ein Seil zugeworfen, an dem ein Eishockeyschläger, den wir am Gelände gefunden hatten, befestigt war. Einige Male habe ich ganz in seine Nähe geworfen, er konnte aber die Arme nicht mehr heben“, lässt Sammer die dramatischen Minuten Revue passieren.