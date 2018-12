„Wir dürfen die Leute am Rand nicht vergessen“

Türkis-Blau ist jetzt ein Jahr im Amt. Sind Ihre Wünsche an die Bundesregierung erfüllt worden oder nicht?

Wer bin ich, dass ich der Regierung Vorschläge mache? Wir verkündigen unsere Botschaft, und daraus entstehen Inhalte, die wir als Bischöfe nicht müde werden zu vermitteln. Aus der Botschaft von Weihnachten heraus möchte ich Verschiedenes in Erinnerung rufen: Wenn Jesus außerhalb der Stadt, also nicht im Fünf-Sterne-Hotel, geboren wurde, dann heißt das: Vergessen wir die Leute am Rand nicht! Politiker müssen aufs Ganze des Landes schauen: Da gibt es diejenigen, die sie in die Verantwortung hineingewählt haben, und diejenigen, die mit ihnen nicht viel anfangen können. Auch sie müssen gesehen werden. Die Frage ist: Wie gehen wir mit denen um, die anders denken, anders fühlen? Es geht ums Gemeinwohl, Minister dienen dem Staat. Und wenn ich mir einzelne Abschiebungen anschaue, muss ich schon daran erinnern, dass es manchmal um Familien geht.