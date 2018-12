Geistlicher bei wildem Unfall nur leicht verletzt

Ein 68-jähriger Geistlicher aus Ried im Innkreis fuhr am Sonntag um 14.50 Uhr mit seinem Pkw in Eberschwang auf der L 1070 in Richtung Pramet. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve auf das rechte Bankett. Der Pkw kam ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab, stürzte über eine mehrere Meter hohe Böschung und überschlug sich in der Wiese.